Formule 1

Formule 1 : Alain Prost douche les espoirs de Fernando Alonso !

Publié le 8 avril 2021 à 20h35 par A.M.

Alors que Fernando Alonso fonde de grands espoirs pour la saison 2022, Alain Prost estime de son côté qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles.

De retour en Formule 1 après deux saison d'absence, Fernando Alonso a conscience que cette saison, il ne luttera pas pour les podiums à la régulière. Toutefois, le double Champion du monde nourrit de grands espoirs pour 2022. « Je ne me vois pas monter sur la plus haute marche d’un podium de Grand Prix cette année. L’objectif, c’est 2022, quand la Formule 1 effectuera sa révolution technique. L’an prochain, je pense que tout le monde voudra gagner et se battre pour le titre mondial. Tout le monde repartira de zéro, et je croise les doigts pour nous ! », assure-t-il ces derniers jours. Directeur non-exécutif d'Alpine, Alain Prost est toujours peu optimiste.

«Il ne faut pas attendre des miracles de 2022»