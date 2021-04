Formule 1

Formule 1 : Alain Prost s'enflamme pour l'effet Fernando Alonso chez Alpine !

Publié le 3 avril 2021 à 14h35 par A.M. mis à jour le 3 avril 2021 à 14h36

De retour en Formule 1 cette saison, Fernando Alonso a déjà apporté beaucoup à Alpine comme l'explique Alain Prost, conseiller spécial au sein de l'écurie française.

Après deux saisons loin du paddock de Formule 1, Fernando Alonso a fait son retour au sein de l'écurie qui lui avait permis de décrocher ses deux titres de Champion du monde en 2005 et 2006, à savoir Renault devenue Alpine. Son premier week-end de course à toutefois été plutôt décevant. Après une belle performance en qualifications, le pilote espagnol a été contraint à l'abandon en course. Cependant, Alain Prost, qui est toujours le conseiller spécial au sein de l'écurie française, s'enflamme pour l'apport de Fernando Alonso.

«Un pilote avec une telle personnalité apporte automatiquement quelque chose»