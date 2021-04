Formule 1

Formule 1 : Ce terrible constat sur le retour de Fernando Alonso !

2 avril 2021

Alors que Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 cette saison, Mika Häkkinen estime que l’Espagnol ne pourra pas briller au volant de son Alpine A521.

Le grand retour de Fernando Alonso était attendu le week-end dernier, mais l’Espagnol n’a pas eu l’occasion de s’illustrer lors du Grand Prix de Bahreïn, contraint à l’abandon à 24 tours de l’arrivée. Une première contreperformance pour le double champion du monde qui reste confiant pour la suite. « Je suis optimiste pour la saison même si c’est vraiment très serré dans le milieu du peloton. En début de course, je suis resté au contact des McLaren en précédant une Ferrari et je me sentais compétitif dans ce groupe. En qualifs, Leclerc était six dixièmes devant nous, mais pendant le Grand Prix l’écart était moins grand. Il y aura des bons et des moins bons week-ends en fonction des circuits qui conviendront mieux à certains teams, mais nous devons avoir confiance dans notre potentiel et exploiter chaque opportunité qui se présentera », confiait Alonso dernièrement.

« Pour gagner, vous avez besoin d’un moteur puissant… »