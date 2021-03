Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche son optimise pour la suite de la saison !

Publié le 31 mars 2021 à 9h35 par A.M. mis à jour le 31 mars 2021 à 9h39

Malgré son abandon pour le premier Grand Prix de la saison, Fernando Alonso reste confiant pour la suite de la saison.

De retour en Formule 1, deux ans après son départ, Fernando Alonso a connu un début de saison contrasté. Après une bonne qualification, avec un passage en Q3 et une neuvième place sur la grille, le double Champion du monde a été contraint à l'abandon en course. Mais le pilote espagnol reste confiant quant au potentiel de son Alpine qui était dans les temps des McLaren en début de course.

Alonso reste confiant