Formule 1

Formule 1 : McLaren, Mercedes, Red Bull... Le message fort de Lando Norris !

Publié le 29 mars 2021 à 23h35 par La rédaction

Auteur d’une belle course lors du Grand Prix de Bahreïn, Lando Norris a terminé derrière Valtteri Bottas et devant Sergio Pérez. Le Britannique l’affirme, l’écurie McLaren n’est pas grandement distancée par Mercedes et Red Bull cette saison.

Lando Norris a impressionné lors du Grand Prix de Bahreïn ce dimanche. Pour la première course de la saison, le Britannique a terminé quatrième, juste derrière Valtteri Bottas. Mieux encore, le pilote de 21 ans s’est classé devant Sergio Pérez, même s’il l’admet, la mésaventure du Mexicain lors du tour de formation l’a sans doute grandement aidé. Lando Norris a rapporté de précieux points à McLaren en se plaçant parmi les monoplaces de Mercedes et Red Bull. Il l’affirme, son équipe peut se rapprocher cette saison de ses deux concurrents.

« Nous ne sommes pas à des kilomètres de Mercedes et Red Bull »