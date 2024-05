Mbappé - PSG : Luis Enrique va passer à l'action !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été. Une situation qui pousse le club de la capitale à anticiper la succession du crack de Bondy. Dans cette optique, l'hypothèse d'un retour de Xavi Simons, actuellement prêté au RB Leipzig, circule avec insistance. Et Luis Enrique devrait d'ailleurs prochainement s'entretenir avec l'international néerlandais.

Lors du prochain mercato estival, le PSG se lancera le défi de remplacer Kylian Mbappé. Dans cette optique, comme révélé par le10sport.com, la priorité est donnée à Xavi Simons. Prêté au RB Leipzig, l'international néerlandais pourrait donc revenir à Paris cet été. Et d'après Ben Jacobs, Luis Enrique va d'ailleurs prochainement s'entretenir avec le joueur.

Le PSG travaille sur le retour de Xavi Simons

« Xavi Simons a réalisé une saison fantastique avec Leipzig, prêté par le PSG. Le joueur de 21 ans a marqué sept buts et délivré 11 passes décisives en Bundesliga. Simons et le PSG vont maintenant décider ensemble de la prochaine étape. Deux options principales sont envisagées par le PSG : renvoyer Simons à Leipzig ou le faire revenir à Paris cet été. Leipzig est ouvert à un nouveau prêt, et renvoyer Simons là-bas permet au PSG de résoudre certains problèmes à court terme. Luis Enrique et Simons doivent également discuter de l'avenir ensemble, de sorte que ce qui se passera ensuite sera en grande partie un processus de collaboration », assure le journaliste dans sa chronique pour Caught Offside , avant de poursuivre..

«Luis Enrique et Simons doivent également discuter»