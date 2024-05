Mercato - PSG : La presse italienne annonce une catastrophe à 60M€ !

Axel Cornic

Avec les nombreux départs au milieu de terrain, Luis Campos a décidé de miser gros sur Manuel Ugarte, arrivé du Sporting CP dans le cadre d’un transfert à 60M€. Mais après des débuts encourageants, l’Uruguayen a semblé perdre de l’importance dans le dispositif de Luis Enrique et un départ est déjà évoqué à l’étranger.

A la recherche d’un numéro 6 depuis plusieurs années, le PSG a décidé de se tourner vers Manuel Ugarte, l’un des gros talent montants du championnat portugais. Et les premiers pas du milieu arrivé du Sporting CP ont été très encourageants... mais ils ne semblent pas avoir convaincu Luis Enrique !

PSG : Luis Enrique a bouclé ce transfert à 0€ https://t.co/EaYhezAPGV pic.twitter.com/9AzcsaP8Es — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

Que se passe-t-il avec Ugarte ?

Le coach du PSG semble préférer Vitinha au poste de numéro 6, avec Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz en relayeurs. Manuel Ugarte est donc passé au second plan et cela pourrait bien provoquer son départ. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , il aurait notamment été proposé à la Juventus, qui ne dirait pas non à un prêt lors du prochain mercato estival pour éventuellement pallier le départ d’Adrien Rabiot.

La Juve prête à lui tendre la main, mais...