F1 : Surprise, Red Bull va imiter Ferrari et Mercedes ?

Red Bull se lancera dans une nouvelle aventure en F1 à partir de 2026. L'écurie autrichienne a décidé de concevoir le moteur de sa propre monoplace et s'est équipé en conséquence. La firme pourrait d'ailleurs marcher dans les pas de Ferrari et Mercedes, qui disposent d'une plutôt grande expérience dans ce domaine.

À partir de 2026, Red Bull lancera une nouvelle révolution au sein de l’écurie. L’équipe autrichienne entend concevoir son propre moteur après le vrai-faux retrait d’Honda. Red Bull sera épaulé par Ford pour la partie électrique. La firme s'est dotée d'un département moteur digne de ce nom et a recruté une bonne poignée d'ingénieurs venant de la concurrence. Christian Horner compare d’ailleurs déjà son équipe à Ferrari.

«C'est un défi différent»

« La courbe d'apprentissage est abrupte, car nous avons 70 ans de désavantage par rapport à Ferrari, mais nous avons un groupe de personnes formidables. Nous appliquons au moteur la même philosophie que pour le châssis. Mais c'est un défi différent avec le moteur. Il n'y a donc aucune garantie » a lancé le patron de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Ferrari et Mercedes ont réussi à s'imposer avec la double casquette

Il faut dire que Red Bull va faire face à des concurrents qui ont une grande expérience dans le domaine. Ferrari construit sa monoplace et son moteur depuis toujours. Écurie historique de la F1, la Scuderia a remporté 15 titres pilotes, 16 en tant que constructeur. Mercedes est également dans le coup depuis un moment. Arrivée en 1954, l’écurie allemande a fait une pause au niveau constructeur à partir de 1955 pour se concentrer sur l’aspect motoriste. Mercedes a ensuite fait son retour en tant qu’écurie en 2010 en rachetant Brawn GP. Au total, l’équipe a raflé 9 titres pilotes, et 8 constructeurs.

Renault et Alfa Romeo ont aussi eu leur heure de gloire

Renault et Alfa Romeo ont aussi fait leurs preuves avec cette double casquette. L’écurie française a décroché deux titres pilotes et constructeurs en 2005 puis 2006. Alfa Romeo, de son côté, a marqué le début de l’histoire de la F1 en remportant les deux premières saisons en 1950 et 1951 avant de faire une pause. L’équipe est ensuite revenu dans les années 70, avant de faire un deuxième retour en 2018. Enfin, Honda a aussi partagé cette expérience en F1 entre 1964 et 1968. Mais elle ne s’est pas révélée très concluante puisque l’écurie n’a glané aucun titre. Red Bull va se lancer dans une nouvelle aventure en 2026. Et dans l’idéal, il vaudrait mieux marcher dans les pas de Ferrari et Mercedes. À suivre...