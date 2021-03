Formule 1

Formule 1 : Sandwich, frein… L’improbable raison de l’abandon de Fernando Alonso à Bahreïn !

Publié le 29 mars 2021 à 18h35 par B.C. mis à jour le 29 mars 2021 à 18h39

Pour son grand retour en Formule 1, Fernando Alonso n’est pas parvenu à disputer l’intégralité du Grand Prix de Bahreïn après un abandon. Un premier coup dur pour l’Espagnol justifié par une raison très surprenante.

Après plus de deux ans d’absence en Formule 1, Fernando Alonso disputait son premier Grand Prix ce dimanche, à Bahreïn. L’Espagnol se montrait d’ailleurs confiant avant la course, expliquant qu’Alpine avait « de bonnes idées » pour s’illustrer et qu’il avait « bon espoir ». Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le double champion du monde, contraint à l’abandon à 24 tours de l’arrivée. Une première contreperformance justifiée par une raison très surprenante.

Un emballage de sandwich à l’origine de l’abandon d’Alonso