Formule 1 : Ces révélations de Fernando Alonso avant Bahreïn !

Publié le 27 mars 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que la saison 2021 de Formule 1 débutera ce dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn, Fernando Alonso a affirmé qu’Alpine avait encore quelques surprises en réserve pour la première course de l'année.

Fernando Alonso n’est plus qu’à quelques heures de faire son grand retour sur les circuits de Formule 1. Le nouveau pilote d’Alpine, anciennement Renault, fera ses premiers tours depuis 2018 ce dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn. À 39 ans, l’Espagnol est très attendu, et malgré son âge et la forte concurrence des autres écuries, il espère pouvoir obtenir de bons résultats cette saison. « Je suis de retour en F1 avec l’objectif de faire de belles choses, de gagner des courses et j’espère me battre pour un championnat » avait-il récemment avoué. Et après des essais plutôt concluants avant la première course de l’année, Alonso a révélé que son écurie avait quelques surprises en réserve.

« J'ai bon espoir que nous puissions faire du bon travail »