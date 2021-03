Formule 1

Formule 1 : Ces nouvelles révélations d’Alonso sur son retour !

Publié le 21 mars 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 21 mars 2021 à 19h37

À 39 ans, Fernando Alonso fera cette saison son grand retour sur les circuits de Formule 1. L’Espagnol a tenu à révéler les raisons qui l’ont poussé à revenir.

Après avoir passé deux ans en-dehors du monde de la Formule 1, Fernando Alonso fera son grand retour sur les circuits lors du Grand Prix de Bahreïn ce 28 mars. Durant son temps hors des circuits, L’Espagnol a pu découvrir de nouvelles disciplines comme l’IndyCar. Mais à 39 ans, le double champion du monde a souhaité revenir là où tout a commencé pour lui dans le sport automobile. Pour la saison 2021 de Formule 1, Fernando Alonso s’est engagé avec Alpine, anciennement Renault. Malgré son âge, le double champion du monde veut prouver qu’il en a encore sous le pied et a tenu à en dire plus sur les raisons de son retour.

« Je sentais que j’avais encore quelque chose à accomplir en F1 »