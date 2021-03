Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc, Ferrari... Ces mots forts de Carlos Sainz Jr !

Publié le 20 mars 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 20 mars 2021 à 22h41

Tout juste arrivé chez Ferrari, Carlos Sainz Jr va devoir très vite s’adapter à sa nouvelle monoplace. Et l’Espagnol estime avoir plus à apprendre de Charles Leclerc pour le moment.

En 2021, Carlos Sainz Jr a réalisé l’un de ses rêves d’enfance. Auteur d’une assez bonne saison chez McLaren, l’Espagnol s’est engagé avec Ferrari. Un honneur pour Carlos Sainz Jr de rejoindre une équipe si prestigieuse que la Scuderia . Depuis son arrivée, le pilote de 26 ans nourrit des ambitions de plus en plus grandes (comme celle de devenir champion du monde avec l’écurie italienne). Mais pour l’heure, Carlos Sainz Jr devra s’adapter à sa nouvelle monoplace. Et il compte bien sur son coéquipier pour apprendre plus vite que prévu.

« Pour le moment, j’ai plus à apprendre que Charles (Leclerc) »