Formule 1 : Pierre Gasly se méfie de Ferrari !

Publié le 20 mars 2021 à 12h35 par T.M.

A quelques jours du début de la saison de Formule 1, Pierre Gasly estime notamment que Ferrari pourrait revenir dans la lumière.

Ecurie mythique de la Formule 1, Ferrari a connu des dernières saisons très compliquées. Cela a surtout été le cas lors du précédent exercice. Avec des monoplaces loin d’être performances, Charles Leclerc et Sebastian Vettel n’ont pas pu jouer les premiers rôles, du moins ceux derrière les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Cela sera-t-il encore le cas pour cette saison 2021 ? Alors que l’Allemand a été remplacé par Carlos Sainz Jr chez Ferrari, on se méfie de la Scuderia dans les paddocks.

« Je pense qu’ils sont clairement meilleurs »