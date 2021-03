Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc lâche une grosse précision sur les 24H du Mans !

Publié le 18 mars 2021 à 12h35 par B.C.

Après avoir ouvert la porte à une participation aux 24H du Mans, Charles Leclerc a tenu à mettre les choses au clair sur le sujet.

Alors qu’il s’apprête à disputer sa troisième saison chez Ferrari, Charles Leclerc a de gros objectifs pour la suite de sa carrière. Le Monégasque espère évidemment briller en Formule 1, mais pas seulement puisqu’il a récemment ouvert la porte à une participation aux 24H du Mans. « J’adore Le Mans, j’ai toujours été un fan du Mans, alors oui, si l’occasion se présente, je serai très heureux d’y participer. Pour l’instant, je me concentre sur la Formule 1. Mais encore une fois, s’il y a une opportunité, pourquoi pas ? », avait-il expliqué il y a quelques semaines. Lors d’un entretien pour Codesport Monaco , Charles Leclerc est revenu sur ces propos.

« Je l’avais dit d’une façon à la légère, mais… »