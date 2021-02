Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc ouvre la porte aux 24H du Mans avec Ferrari !

Publié le 28 février 2021 à 15h35 par H.G.

Alors que Ferrari va effectuer son grand retour aux 24H du Mans en 2023, Charles Leclerc ne cache pas qu’il ne serait pas contre participer à l’épreuve avec la Scuderia.

Cette saison, Charles Leclerc sera définitivement le pilote numéro 1 de Ferrari. Si la hiérarchie était peu claire la saison dernière, et ce d’autant plus dans la mesure où il obtenait davantage de résultats que Sebastian Vettel, ce sera bien plus lisible cette saison. Le Monégasque sera le leader, tandis que Carlos Sainz Jr sera le second pilote de l’écurie italienne qui aura à coeur de redorer son blason cette année après un championnat du monde 2020 cauchemardesque. Cependant, s’il est pleinement concentré sur la Formule 1 à l’heure actuelle, Charles Leclerc ne cache pas qu’il pourrait aussi être ouvert à l’épreuve reine de l’endurance…

« Si l’occasion se présente, je serai très heureux d’y participer »