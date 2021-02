Formule 1

Formule 1 : Sergio Pérez envoie un message fort à Max Verstappen !

Publié le 26 février 2021 à 13h35 par La rédaction

Aligné aux côté de Max Verstappen chez RedBull en 2021, Sergio Pérez pense avoir l'expérience nécessaire pour défier le jeune et précoce pilote néerlandais.

« Je pense que Max, de ce que j'ai vu, va être très fort en qualifications. Il va être une référence absolue en qualifications. Ma force vient le dimanche, avec les compétences et le rythme de course. Je pense donc que c'est une très bonne combinaison qui, espérons-le, va tirer le maximum de la voiture. » Interrogé sur la paire de pilotes qu'il va former avec Max Verstappen chez RedBull, Sergio Pérez n'a pas caché son impatience d'en découdre. Après une saison 2020 remarquable chez Racing Point, au terme de laquelle il a terminé à la quatrième place du championnat des pilotes, le Mexicain espère pouvoir tirer un maximum de l'expérience qu'il a accumulé pour venir défier et concurrencer un maximum un Max Verstappen qui n'a plus été battu par un coéquipier depuis trois saisons maintenant.

« J'ai confiance en mes capacités. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être au niveau de Verstappen »