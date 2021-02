Formule 1

Formule 1 : Hamilton, succession... Le message fort de Verstappen !

Publié le 25 février 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 25 février 2021 à 19h53

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Mercedes, Lewis Hamilton pourrait très bien vivre sa dernière saison avec l’écurie allemande. Max Verstappen serait donc envisagé pour prendre la succession du septuple champion du monde. Mais le Néerlandais n’aurait pas la tête à cela à l’heure actuelle.

Après de très longues négociations avec Mercedes, Lewis Hamilton a trouvé un accord avec l’écurie allemande autour d’une prolongation d’un an. Ainsi, le Britannique représentera une nouvelle fois les couleurs de Mercedes pour la saison 2021. Mais à 36 ans, le septuple champion du monde se rapproche de plus en plus de la retraite, ce qui contraint Toto Wolff et l’équipe allemande à d’ores et déjà envisager la succession du Britannique. Par conséquent, Max Verstappen figurerait sur la liste de Mercedes pour remplacer Hamilton d’après Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull. Présent dans le Top 5 du classement de la Formule 1 depuis 2018, le Néerlandais s'est fait un nom dans la discipline et son potentiel ne fait aucun doute. Pourtant, si l’intérêt semble flatteur, Verstappen ne penserait pas à son avenir actuellement.

« Pour l’instant je me concentre sur moi, sur cette année et j’ai envie que ce soit un succès »