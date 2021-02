Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff lance un avertissement à Lewis Hamilton !

Publié le 18 février 2021 à 21h35 par A.M. mis à jour le 18 février 2021 à 21h38

Interrogé sur la saison à venir, Toto Wolff demande à Lewis Hamilton de ne pas tout de suite penser à un éventuel huitième titre mondial.

La saison 2021 de Formule 1 débutera à la fin du mois de mars, et l'enjeu majeur sera de savoir si Lewis Hamilton réussira à glaner un huitième titre mondial ce qui en ferait le seul pilote au sommet de la F1 devant Michael Schumacher. Le Britannique entrerait donc un peu plus dans la légende, et compte tenu du peu d'évolution au niveau de la réglementation, Mercedes sera encore largement favori cette saison. Malgré tout, Toto Wolff ne veut pas aller trop vite.

Wolff espère qu'Hamilton ne pense pas encore au titre