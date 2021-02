Formule 1

Formule 1 : Ricciardo, concurrence... Lando Norris annonce la couleur pour 2021

Publié le 17 février 2021 à 15h35 par La rédaction

Après avoir fait face à Carlos Sainz Jr comme concurrent direct chez McLaren, Lando Norris va se confronter à Daniel Ricciardo en 2021. Mais le Britannique n'a pas peur de l'Australien, bien au contraire.

Pour la saison 2021 de Formule 1, le très prometteur Lando Norris va devoir cohabiter avec un nouveau pilote au sein de chez McLaren. Carlos Sainz Jr, parti du côté de chez Ferrari, a été remplacé par Daniel Ricciardo. Un concurrent de poids pour le Britannique, qui sort tout juste d’un exercice 2020 assez convaincant (9e du classement général à seulement 21 ans). Lando Norris n’est pas effrayé par l’arrivée de l’expérimenté Daniel Ricciardo au sein de l'écurie britannique. Bien au contraire, il se dit prêt à faire face à la concurrence de l’ancien de chez Renault, qui a fait partie des cinq meilleurs pilotes de l’année passée.

« Il y a davantage de pression sur lui car il est en Formule 1 depuis plus longtemps et il doit arriver et être performant »