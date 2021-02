Formule 1

Formule 1 : Ces révélations de Ricciardo sur ses débuts avec McLaren

Publié le 17 février 2021 à 12h35 par La rédaction

Ce mardi, Daniel Ricciardo a pu faire ses premiers essais au volant de la monoplace de McLaren. Ses premiers pas avec l’écurie britannique avant le Grand Prix de Bahreïn qui se déroulera fin mars prochain. L’Australien a révélé avoir été un peu rouillé mais que tout s’était quand même bien déroulé.

Arrivé chez McLaren pour remplacer Carlos Sainz Jr, Daniel Ricciardo a enfin pu faire ses premiers pas avec l’écurie britannique ce mardi. Après Lando Norris, l’Australien a pu effectuer ses premiers tests au volant de la monoplace McLaren MCL35M à Silverstone en Angleterre, avant le premier Grand Prix de l’année, à Bahreïn le 28 mars. Après un long temps sans avoir rouler sur un circuit (depuis le Grand Prix d’Abu Dhabi le 13 décembre), l’ancien de chez Renault a avoué avoir eu quelques difficultés à reprendre le volant. Mais il se félicite d’avoir pu faire ce premier tour de piste.

« Le plus de tours j’accomplis, le plus de confiance et de confort j’éprouverai avec l’équipe »