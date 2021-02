Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo s’enflamme pour McLaren

Publié le 12 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Pour la saison 2021, Daniel Ricciardo évoluera chez McLaren. S’il a obtenu des résultats très réguliers avec Renault, l’Australien n’a jamais vraiment eu sa chance pour le titre de champion du monde. Mais avec McLaren, Ricciardo pense pouvoir devenir un sérieux prétendant au graal ultime.

Pour l’année 2021, Daniel Ricciardo a troqué sa casquette de Renault pour celle de McLaren. Avec de très bons résultats au cours de son passage chez l’écurie française entre 2019 et 2020, l’Australien s’est placé parmi les meilleurs pilotes de Formule 1. Ainsi, Ricciardo a été choisi pour être le remplaçant Carlos Sainz Jr, parti chez Ferrari. S’il n’a jamais eu réellement sa chance pour le titre de champion du monde, à cause de la domination de Mercedes et Lewis Hamilton, le pilote de 31 ans a toujours garder cet objectif en tête, et ce depuis son arrivée en F1.

« Je voulais devenir Champion du monde, et je le veux toujours. Avec la manière dont ils progressent, McLaren m'apparaît comme la meilleure chance »