Formule 1 : Les derniers détails de l'accident de Fernando Alonso !

Publié le 12 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Victime d'un accident de la route alors qu'il était à vélo, Fernando Alonso s'en est sorti avec une fracture de la mâchoire. Les derniers détails de cette mésaventure ont été dévoilés par la police locale.

« Suite à son accident de vélo hier, Fernando Alonso a été maintenu sous observation dans un hôpital en Suisse. Les médecins ont découvert une fracture de la mâchoire supérieure et ont procédé avec succès à une opération de correction. L'équipe médicale présente est satisfaite de ses progrès. Fernando restera sous observation à l'hôpital pendant 48 heures supplémentaires. À l'avenir, après quelques jours de repos complet, il pourra reprendre progressivement son entraînement. Nous attendons qu'il soit pleinement opérationnel pour entreprendre la préparation de la saison ». Par le biais de ce communiqué, l'écurie Alpine F1 a rassuré tout le monde. Le fait que Fernando Alonso soit dans un état de santé stable et espéré pour le début de la saison de Formule 1 sont d'excellentes nouvelles. Pour autant, les derniers détails de l'accident relatent tout de même d'une certaine violence.

« Il y a eu une collision lorsque la voiture a fait une manœuvre pour tourner à gauche dans le parking d’un supermarché. »