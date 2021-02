Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage fort sur la prolongation de Lewis Hamilton !

Publié le 11 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Il y a quelques jours, Lewis Hamilton a prolongé son contrat d’une année avec Mercedes. Un huitième titre de champion du monde est en ligne de mire pour le Britannique, à l’heure où une retraite est de plus en plus envisagée. Mais selon certains, cette extension de bail d’une année aurait pour but d’obtenir un salaire plus important en 2022.

Les négociations auront été longues entre Lewis Hamilton et Mercedes. Mais elles ont fini par aboutir sur une prolongation d’une année du Britannique. Ainsi, à 35 ans, le septuple champion du monde aura l’opportunité d’aller chercher un huitième titre et dépasser Michael Schumacher avec l’écurie qui l’accompagne depuis 2013. Si plusieurs voient cette année supplémentaire chez Mercedes comme une potentielle préparation de retraite, il en serait tout autre pour Christijian Albers.

«Lewis espère qu’en fin d’année, la situation économique commencera à s’améliorer, et il pourra alors demander un salaire plus élevé»