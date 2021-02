Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton prend position pour ce grand changement en F1 !

Publié le 6 février 2021 à 10h35 par La rédaction

Pour 2023, les salaires des pilotes de Formule 1 devraient être plafonnés à un maximum de 30M€ par an. Une idée que Lewis Hamilton ne trouve pas forcément très utile et qu'il juge injuste pour la nouvelle génération de pilotes.

En Formule 1, l’ordre du jour est à la réduction des coûts. Fortement impactée par la Covid-19, mais aussi pour apporter un peu plus d’équilibre et de compétitivité entre les écuries (Mercedes dominant la discipline depuis 8 ans), la F1 a trouvé juste d’appliquer un plafond sur les budgets des équipes. Les différentes écuries n’auront plus le droit de dépasser la barre des 135M€ au cours de la saison en 2023. Mais un accord de principe a également été trouvé fin 2020 autour d’un plafond sur les salaires des pilotes. Ainsi, pour 2023, ces derniers ne pourront plus toucher qu’un maximum de 30M€ à l’année par écurie. Une décision que Lewis Hamilton, qui dépasse à lui seul ce plafond, ne trouve pas forcément utile, alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec Mercedes.

« Ce sport génère des milliards de dollars, et les pilotes devraient être récompensés pour ce qu'ils lui apportent »