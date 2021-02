Formule 1

Formule 1 : Le message fort de McLaren à Ricciardo et Norris

Publié le 4 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Pour 2021, McLaren a remplacé Carlos Sainz Jr par Daniel Ricciardo. Après deux ans chez Renault, l’Australien arrive dans l’écurie britannique pour apporter toute son expérience au jeune Lando Norris. Mais la direction de McLaren attend tout de même du sérieux et du travail de la part des deux pilotes.

Afin de remplacer Carlos Sainz Jr, qui a rejoint Ferrari, McLaren a fait le choix de Daniel Ricciardo. S’il n’a remporté aucun Grand Prix en deux ans chez Renault, l’Australien a tout de même obtenu des résultats très réguliers lui permettant de se classer parmi les cinq meilleurs pilotes de la saison 2020. Ainsi, le pilote de 31 ans a été choisi pour apporter son expérience au sein de l’écurie britannique, mais aussi à Lando Norris. À 21 ans, le Britannique est un des grands espoirs de la Formule 1. Il a d’ailleurs été classé 9e lors de la dernière saison. Ainsi, McLaren voudrait miser sur lui sur le long terme. Le travail et le sérieux est donc primordial pour les deux pilotes de l’écurie britannique.

« Je m’attends aussi et surtout à du travail et du sérieux. Ils veulent tous les deux prouver quelque chose »