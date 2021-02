Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean ne ferme pas la porte à un retour en F1 !

Publié le 3 février 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors qu'il a quitté la F1 après être sorti miraculé d'un impressionnant accident, Romain Grosjean ne ferme pas totalement la porte à un retour en Formule 1.

Alors qu'il a mis un terme à sa carrière en Formule 1 après son spectaculaire accident lors du Grand Prix de Bahreïn et surtout après 10 longues saisons, Romain Grosjean semblait avoir tiré un trait sur la F1. À tel point que le Français a annoncé, ce mercredi, qu'il s'était engagé dans le championnat Indycar avec le Dale Coyne Racing. Et pourtant, Romain Grosjean ne serait finalement pas contre une dernière apparition en Formule 1, histoire de faire ses adieux, voire même d'endosser un rôle de remplaçant de crise au cas où un pilote titulaire ne pourrait pas tenir sa place, ce qui est extrêmement probable en cette période de pandémie.

«S’il y a de bonnes opportunités en F1, je serais plus qu’heureux de m’y lancer»