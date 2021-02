Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 1 février 2021 à 10h35 par A.M.

Nouveau pilote Haas, Mick Schumacher ne cache pas son impatience à l'idée de débuter sa carrière en Formule 1.

La saison 2021 ne manquera pas de nous offrir plusieurs attractions. Ainsi, le retour de Fernando Alonso, les débuts de Carlos Sainz chez Ferrari ou encore le duo explosif Verstappen-Pérez chez Red Bull seront particulièrement scrutés. Mais ce sont bien les premiers tours de roue de Mick Schumacher en Formule 1 qui sont les plus attendus. Champion de Formule 2, le fils du septuple Champion du monde a effectivement signé chez Haas. Et bien que l'écurie américaine devrait essentiellement se battre en fond de grille, Mick Schumacher est impatient à l'idée de débuter la saison.

«J’ai hâte de travailler avec eux»