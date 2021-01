Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz en rajoute une couche sur son arrivée chez Ferrari !

Publié le 30 janvier 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 30 janvier 2021 à 18h36

Arrivé chez Ferrari en provenance de McLaren pour remplacer Sebastian Vettel, Carlos Sainz Jr a affiché sa joie de rejoindre l'écurie italienne. Un véritable honneur pour l'Espagnol, qui réalise l'un de ses rêves.

Pour 2021, Ferrari a choisi Carlos Sainz Jr pour remplacer Sebastian Vettel, parti chez Aston Martin, et être le coéquipier de Charles Leclerc. Auteur d'une très bonne saison 2020 avec McLaren (6e du classement général de la Formule 1), l'Espagnol avait réalisé l'un de ses rêves en signant pour la Scuderia , tout en attisant la jalousie de certains, comme Antonio Giovinazzi. Sainz Jr a montré à plusieurs reprises sa joie de rejoindre Ferrari et sa hâte de faire sa première course sous ses nouvelles couleurs. Pour le pilote de 26 ans, c'est un véritable honneur.

« Pour moi, enfiler la combinaison de course rouge et conduire pour cette équipe est bien plus qu’un simple rêve »