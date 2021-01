Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr affiche de grandes ambitions chez Ferrari !

Publié le 28 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors qu’il n’a toujours pas fait ses débuts avec Ferrari, Carlos Sainz Jr est déjà plein d’espoirs pour l’écurie italienne. Le pilote espagnole pense même pouvoir faire remonter Ferrari tout en haut la Formule 1, et réaliser l’un de ses objectifs de carrière.

Pour 2021, Carlos Sainz Jr évoluera sous les couleurs de Ferrari, après une saison 2020 très convaincante du côté de chez McLaren (6e du classement général). L’Espagnol a été choisi par Mattia Binotto pour être le successeur de Sebastian Vettel, parti chez Aston Martin, et le coéquipier de Charles Leclerc. Alors qu’il n’a toujours pas fait ses débuts officiels avec Ferrari, qui sont prévus pour le 28 mars lors du Grand Prix de Bahreïn, Sainz Jr a déjà hâte de participer à sa première course. Le pilote de 26 ans envisage même sa carrière chez Ferrari sur le long terme.

« Je n’avais que deux objectifs en tête : devenir un pilote de Grand Prix de Formule 1 et gagner le Championnat du monde »