Formule 1

Formule 1 : Eddie Jordan justifie le choix de Vettel !

Publié le 27 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction

Pour 2021, Aston Martin a choisi la carte de l’expérience. Pour son retour en Formule 1, l’écurie britannique s’est attachée les services de Sebastian Vettel. Si le choix a d’abord été contesté, il devient désormais de plus en plus justifié.

Pour son retour en Formule 1 après 60 ans, Aston Martin voit les choses en grand. L’écurie britannique s’est attachée les services de l’ancien de chez Ferrari Sebastian Vettel. Le quadruple champion du monde apportera toute son expérience au sein d’Aston Martin pour les faire progresser le plus possible. Il accompagnera le Canadien Lance Stroll sur les circuits, auteur d’une assez belle année 2020 avec Racing Point. Si le choix a tout d’abord été très contesté, au vu de la malheureuse saison 2020 de Sebastian Vettel (13e du classement général), il s’est très vite justifié par la suite.

« Je pense que Vettel peut le pousser, tout comme Vettel a poussé Leclerc »