Formule 1

Formule 1 : Quand Charles Leclerc est comparé à... Michael Schumacher !

Publié le 26 janvier 2021 à 15h35 par A.M.

Leader chez Ferrari, Charles Leclerc n'échappe pas aux comparaisons avec Michael Schumacher. Et Mattia Binotto a évoqué cette comparaison.

Voilà deux saisons que Charles Leclerc a rejoint Ferrari. Et le jeune Monégasque impressionne au sein de la Scuderia où il a dominé Sebastian Vettel deux fois de suite. Et bien évidemment, il n'échappe pas aux comparaisons avec un certain Michael Schumacher qui a brillé avec l'écurie italienne qui lui a permis de remporter 5 de ses 7 titres. Interrogé sur cette comparaison, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Mattia Binotto s'est toutefois montré prudent.

«Si Michael était déjà un leader, Charles est en train de se développer en tant que leader»