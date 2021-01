Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher fait déjà l'unanimité !

Publié le 24 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que Mick Schumacher s’approche de plus en plus de ses débuts en Formule 1, le fils de Michael reçoit de plus en plus de soutiens. Cette fois, c’est au tour de Gerhard Berger de se positionner derrière le pilote allemand.

Le 28 mars, lors du Grand Prix de Bahreïn, Mick Schumacher effectuera ses débuts en Formule 1. Après avoir remporté le championnat en Formule 2, le pilote allemand a rejoint l’écurie de Haas pour la saison 2021. Alors qu’il n’a toujours pas participé à la moindre course dans l'élite, de nombreuses personnes influentes de la F1 ont déjà exprimé leur soutien au fils de Michael Schumacher. Il y a quelques jours, c’était le champion du monde 2009 Jenson Button qui encourageait Mick Schumacher, affirmant qu’il était confiant pour ses débuts. C’est maintenant au tour de Gerhard Berger de soutenir le nouveau pilote de Formule 1.

« Je crois qu’il a les gènes gagnants des Schumacher en lui »