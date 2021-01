Formule 1

Formule 1 : L'aveu de Carlos Sainz Jr sur sa réussite chez McLaren !

Publié le 22 janvier 2021

Tout juste arrivé chez Ferrari, Carlos Sainz Jr a hâte d’effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Mais l’Espagnol garde en mémoire de merveilleux moments passés chez McLaren. Le pilote de 26 ans est d’ailleurs légèrement nostalgique de la relation qu’il avait avec Lando Norris.

À peine arrivé chez Ferrari, Carlos Sainz Jr n'en peut plus d'attendre de faire ses débuts pour l’écurie italienne. Après une très bonne saison 2020 chez McLaren, où il finit 6e du classement général de la Formule 1, l’Espagnol a été choisi par Mattia Binotto pour être le coéquipier de Charles Leclerc et le successeur de Sebastian Vettel, parti chez Aston Martin. Si Sainz Jr a déjà évoqué avoir réalisé l’un de ses rêves en signant chez Ferrari, il n’en oublie pas moins son passage chez McLaren. Après 2 ans chez l’écurie britannique, Sainz Jr a énormément progressé, jusqu’à devenir un pilote reconnu aux résultats assez réguliers. Le pilote ne le nie pas, s’il a autant réussi chez McLaren, c’est parce qu’il était très bien accompagné.

« En piste, nous sommes concurrents... Et hors de la piste, nous nous amusons beaucoup ensemble »