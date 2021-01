Formule

Formule 1 : Carlos Sainz prévient Charles Leclerc pour leur duel chez Ferrari !

Publié le 19 janvier 2021 à 16h35 par A.M.

Nouveau pilote Ferrari, Carlos Sainz a déjà hâte d'en découdre avec Charles Leclerc, son coéquipier au sein de l'écurie italienne.

Après le déclin de Sebastian Vettel, Ferrari a décidé de ne pas renouveler le contrat du quadruple Champion du monde. Pour le remplacer, la Scuderia a décidé de choisir Carlos Sainz qui continue sa progression. Après Toro Rosso, Renault et McLaren, l'Espagnol débarque chez Ferrari où il fera équipe avec Charles Leclerc. Le Monégasque est désormais bien installé au sein de l'écurie italienne où il a récemment prolongé son contrat. Par conséquent, Carlos Sainz sait qu'il aura un sacré défi en se mesurant à Charles Leclerc. Mais cela ne l'effraie pas.

«Je suis impatient de pouvoir me situer face à lui»