Formule 1 : Et si Lewis Hamilton avait déjà prolongé chez Mercedes ?

Publié le 18 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction

Lewis Hamilton va-t-il prolonger chez Mercedes ? C'est le feuilleton qui défraie la chronique en Formule 1. Pour un certain Bernie Ecclestone, toute cette attente est calculée pour faire parler, en attendant le moment opportun pour dévoiler la décision prise.

À huit semaines du début de la pré-saison, Lewis Hamilton n'est toujours pas fixé sur son avenir, lui qui reste sans contrat depuis la fin de son dernier bail le liant à Mercedes en juin dernier. Et forcément, cette attente ne fait qu'envenimer la situation, les possibilités étant nombreuses pour la suite de la carrière du septuple champion du monde. Prolongation, retraite, année sabbatique... Lewis Hamilton a l'embarras du choix et pourtant, tout pourrait être déjà bouclé depuis longtemps. C'est en tout cas ce que pense Bernie Ecclestone, ancien patron de la Formule 1, qui a l'intime conviction que Lewis Hamilton et Mercedes se seraient déjà mis d'accord et profiteraient du temps restant en cette intersaison pour faire durer le suspense.

« Tout n’est qu’un spectacle pour continuer de faire les gros titres ! »