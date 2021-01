Formule 1

Formule 1 : Mercedes s'attend à un «tremblement de terre» en F1 !

Publié le 16 janvier 2021 à 10h35 par La rédaction

Face à l'introduction de nouvelles règles qui pourraient mettre un terme à l'extrême domination de Mercedes dès 2022, Toto Wolff se dit prêt et impatient d'en découdre.

La Formule 1 a pris de grandes décisions qui vont venir bouleverser les règles de ce sport. À partir de la saison 2022, de nouvelles réglementations à la fois techniques et sportives vont être mises en place dans un but bien précis : rendre la Formule 1 moins redondante et amener un sentiment d'imprévu à ce sport qui en manque cruellement depuis quelques années. Des modifications qui pourraient compromettre la suprématie de Mercedes, qui domine la Formule 1 de la tête et des épaules depuis le début de l'ère de l'hybride en 2014 et les 7 titres consécutifs, aussi bien pour le constructeur que pour le pilote. Mais la perte de ce statut de favori ne semble pas inquiéter le patron de l'écurie Mercedes.

Wolff se prépare pour la révolution en F1