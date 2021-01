Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr s'enflamme encore pour son arrivée chez Ferrari

Publié le 14 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction

Après une très belle saison 2020 du côté de chez McLaren, Carlos Sainz Jr pilotera pour Ferrari. Et l’Espagnol ne cache pas sa joie de concourir pour l’écurie italienne, évoquant un rêve qui se réalise.

Pour la saison 2021 de Formule 1, Carlos Sainz Jr a échangé sa casquette de McLaren pour la rouge de chez Ferrari. Après avoir réfléchi à la piste Lewis Hamilton, Mattia Binotto a privilégié l’Espagnol comme remplaçant de Sebastian Vettel, parti chez Aston Martin, et comme coéquipier de Charles Leclerc. Le patron de Ferrari en est convaincu : Carlos Sainz Je a un très gros potentiel et il livrera un très beau duel avec le Monégasque. Si aucun numéro un et numéro deux n’a été décidé entre les deux pilotes, rien ne pourra gâcher la joie de l’ancien de McLaren de rejoindre Ferrari.

« Conduire pour l’écurie la plus titrée de l’histoire de la Formule 1 est le rêve de tous les pilotes »