Formule 1

Formule 1 : Le clan Alonso envoie un message au successeur d'Abiteboul !

Publié le 13 janvier 2021 à 14h35 par A.M.

Successeur de Cyril Abiteboul à la tête d'Alpine, Davide Brivio va découvrir la Formule 1. Mais cela n'effraie pas Flavio Briatore, manager de Fernando Alonso.

C'est une petite révolution que Renault a connue. En effet, l'écurie française, devenue Alpine F1, s'est séparé de Cyril Abiteboul et a nommé Davide Brivio pour diriger l'équipe. Un choix surprenant puisque le dirigeant italien n'a jamais connu la Formule 1 et a œuvré en MotoGP où il était manager de Suzuki, l'écurie championne du monde. Mais ce manque d'expérience dans la discipline reine du sport automobile n'inquiète pas Flavio Briatore.

Briatore pas inquiet par le départ d'Abiteboul