Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton a déjà identifié l’un de ses successeurs !

Publié le 12 janvier 2021 à 9h35 par B.C.

À 36 ans, Lewis Hamilton se rapproche doucement de la fin de sa carrière, et à ses yeux, George Russell a les qualités pour devenir l’une des têtes d’affiche de la Formule 1 dans les prochaines années.

Pilote chez Williams, George Russell est l’un des grands espoirs de la Formule 1 du haut de ses 22 ans. Le Britannique s’est d’ailleurs fait remarquer la saison dernière en prenant la place de Lewis Hamilton, forfait lors du Grand Prix de Sakhir, dans une monoplace Mercedes. De quoi gonfler la motivation de Russel, décidé à s’imposer chez Mercedes : « Je pense que Mercedes croit en moi, ils m’en ont donné l’opportunité et ils m’ont toujours soutenu. C’est ce qu’ils attendent de moi chez Williams. Maintenant, c’est en quelque sorte de mon devoir que je reste fidèle et que je ne change pas d’état d’esprit soudainement au cours de l’année prochaine à cause de certaines circonstances. » Interrogé sur le jeune pilote Williams, Lewis Hamilton avoue qu’il fonde de grands espoirs envers son compatriote.

« Il y a des pilotes comme lui qui représente l’avenir. Il a le potentiel d’un champion du monde »