Formule 1 : Toto Wolff monte au créneau pour l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 10 janvier 2021 à 22h35 par La rédaction

Aucun accord n'a encore été trouvé pour la prolongation de Lewis Hamilton chez Mercedes. Alors que les rumeurs vont bon train, le directeur de l'écurie Mercedes se tient prêt à un éventuel départ de Lewis Hamilton

Alors que son contrat a pris fin en juin dernier, Lewis Hamilton n'a toujours pas renouvelé son bail avec Mercedes et nul ne sait si le septuple champion du monde de Formule 1 va poursuivre sa carrière ou y mettre un terme. En attendant une éventuelle prise de décision, voire de parole de la part du principal concerné, les rumeurs s'enchaînent. Selon certaines d'entre elles, Hamilton aurait demandé un salaire à 45M€ et une Mercedes-AMG Project One dans son futur contrat. Des rumeurs que Mercedes a démenties. Pour tenter d'apaiser les rumeurs incessantes, un porte-parole de Mercedes a même déclaré « qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter de la composition d’équipe pour 2021 » dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Et pourtant, rien n'est acté pour le moment.

« Je pense que nous devons être prêts à affronter toutes sortes de difficultés »