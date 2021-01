Formule 1

Formule 1 : Mercedes fait une grande annonce pour l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 8 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 8 janvier 2021 à 19h37

Alors qu’aucun accord n'a encore été trouvé pour la prolongation de Lewis Hamilton chez Mercedes, les rumeurs fusent sur le pilote britannique. De quoi faire réagir l'écurie.

Les négociations n’ont toujours pas avancé entre Lewis Hamilton et Mercedes autour d’une possible prolongation de contrat. De ce fait, les rumeurs commencent à s’emballer autour du septuple champion du monde de Formule 1. Notamment certaines demandes du Britannique concernant son futur contrat. Le pilote aurait demandé un salaire à 45M€ et une Mercedes-AMG Project One. Des rumeurs que Mercedes a démenties.

« Il n’y a aucune raison de s’inquiéter de la composition d’équipe pour 2021. »