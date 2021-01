Formule 1

Formule 1 : Covid, report… Cette grande annonce sur le début de saison 2021 !

Publié le 7 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que l’incertitude règne sur le lancement de la nouvelle saison de Formule 1, Lawrence Stroll, propriétaire d’Aston Martin F1, a annoncé ce jeudi que la reprise devrait avoir lieu à Bahreïn, et non en Australie le 21 mars prochain.

Une nouvelle fois, la Formule 1 est impactée par la crise du Covid-19. Alors que la nouvelle saison 2021 doit débuter par le Grand Prix d’Australie le 21 mars prochain, les mesures sanitaires prises par le pays pour limiter la propagation du virus pourraient entraîner le report de la course. Un scénario qui semble se confirmer avec la déclaration de Lawrence Stroll ce jeudi. En marge de la présentation de son nouveau sponsor, le propriétaire d’Aston Martin F1 a annoncé que la saison devrait finalement débuter au Bahreïn le 28 mars.

« Ce n’est pas encore officiel, mais Melbourde va être reporté »