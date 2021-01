Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas lâche ses vérités sur sa rivalité avec Lewis Hamilton !

Publié le 5 janvier 2021 à 14h35 par A.M.

Coéquipier de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas estime qu'il a grandement progressé aux côtés du septuple Champion du monde.

La vie de coéquipier de Lewis Hamilton n'est pas de tout repos. Valtteri Bottas peut en témoigner. Depuis son arrivée chez Mercedes pour succéder à Nico Rosberg en 2017, le Finlandais a subi la loi du Britannique qui est devenu septuple Champion du monde. Régulièrement battu par Lewis Hamilton, Valtteri Bottas aura toutefois une nouvelle occasion de battre son coéquipier la saison prochaine puisque Mercedes a prolongé son contrat. Et l'ancien pilote Williams évoque sa rivalité avec Lewis Hamilton.

«Il y a eu des écarts serrés entre Lewis et moi»