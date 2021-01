Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 4 janvier 2021 à 14h35 par T.M.

Après une année 2020 catastrophique, Ferrari espère relever la tête en 2021. Charles Leclerc a d’ailleurs fait le point pour cette prochaine saison.

Ecurie prestigieuse, Ferrari était bien loin en 2020. Alors que Mercedes a dominé de la tête et des épaules, la Scuderia n’était même pas dans le peloton de derrière. En effet, Charles Leclerc, malgré quelques belles performances, et Sebastian Vettel ont multiplié les mauvais résultats, payant notamment les performances décevantes de leur monoplace. Pour Ferrari, il faut donc vite oublier 2020 et revenir plus fort en 2021, même si cela sera compliqué. Alors qu’il aura Carlos Sainz Jr comme nouveau coéquipier, Charles Leclerc s’attend d’ailleurs a du mieux.

« Convaincu que ce sera mieux que cette année »