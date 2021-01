Formule 1

Formule 1 : Le constat lucide de Fernando Alonso sur ses ambitions !

Publié le 3 janvier 2021 à 14h35 par A.M.

De retour en Formule 1, Fernando Alonso sait qu'en 2021 il ne pourra pas se montrer trop ambitieux au volant de sa Renault, devenue Alpine.

Alors qu'il a quitté la Formule 1 en 2018 après plusieurs saisons de galère chez McLaren, Fernando Alonso va faire son grand retour cette année au volant d'une Alpine, nouveau nom de l'écurie Renault avec laquelle il avait remporté ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006. Le retour du pilote espagnol est donc très attendu et ce sera l'une des attractions de la saison 2021. Toutefois, de nombreuses interrogations entourent le retour de Fernando Alonso à l'image de son âge. Le natif d'Oviedo a 39 ans ses prestations seront suivies de près. L'autre interrogation concerne le niveau de l'Alpine. Après une saison globalement positive, Renault était à la lutte avec McLaren et Racing Point derrière Mercedes et Red Bull. C'est la raison pour laquelle Fernando Alonso refuse d'être trop ambitieux.

Alonso attend 2022 pour rêver de victoires