Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon annonce la couleur pour son duel avec Fernando Alonso !

Publié le 22 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

L’an prochain, Fernando Alonso remplacera Daniel Ricciardo sous les couleurs de Renault, renommée Alpine F1. Si le retour de l’Espagnol est très attendu, Esteban Ocon ne compte pas rester dans son ombre.

En 2021, il y aura du mouvement dans les baquets ! Après une deuxième saison convaincante chez Renault, Daniel Ricciardo prend la route de McLaren, laissant son baquet libre pour le retour de Fernando Alonso chez l’écurie française, qui portera désormais le nom d'Alpine. L’Espagnol sera donc le nouveau coéquipier d’Esteban Ocon, qui bien qu’ayant parfois souffert cette saison des comparaisons avec l’Australien, a tout de même signé son premier podium lors du Grand Prix de Sakhir. Le Français connaîtra-t-il un destin à la Stoffel Vandoorne, dont la progression avait été éclipsée par l’hégémonie d’Alonso il y a quelques années ? Lui ne compte en tout cas pas jouer les seconds rôles.

« Fernando ne me fait pas peur »