Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso annonce la couleur pour son retour !

Publié le 17 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Double champion du monde de Formule 1 avec Renault, Fernando Alonso sera de retour chez l'écurie française la saison prochaine, et s'est montré particulièrement enthousiaste à l'idée de piloter à nouveau en Formule 1, trois ans après son départ de McLaren.

Douze ans après son départ de chez Renault et trois ans après celui de chez McLaren, Fernando Alonso s'apprête à faire son grand retour en Formule 1 avec Renault, qui prendra le nom Alpine dès la saison prochaine. Après des expériences en IndyCar, WEC et une participation au Dakar cette année, le légendaire pilote espagnol est de retour dans l'écurie où il fut sacré champion du monde des pilotes à deux reprises, en 2005 et 2006. Un retour aux sources pour l'un des pilotes les plus appréciés de la grille, qui remplace ainsi Daniel Ricciardo, parti chez McLaren. Alors que la saison 2020 vient de se clôturer et qu'il a pu tester la monoplace en début de semaine, Fernando Alonso semble plus que jamais prêt à faire son grand retour.

« Les tests psychologiques et physiques montrent que je suis aussi en forme qu’en 2010 »