Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo dresse le bilan de ses années chez Renault !

Publié le 11 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Arrivé en 2019 chez Renault, Daniel Ricciardo s'apprête à plier bagage après deux saisons mouvementées. Le futur pilote McLaren revient sur la progression de l'écurie au losange durant son aventure.

Le retour de Fernando Alonso se prépare chez Renault. Après deux expériences communes, le double champion du monde revient dans l'écurie française, qui s’appellera Alpine la saison prochaine. Mais avant de s'orienter vers 2021, il reste un Grand Prix à disputer à Abu Dhabi pour clore la saison. Le dernier de Daniel Ricciardo chez Renault avant de rejoindre Lando Norris et McLaren, la fin d'une aventure de deux saisons où le fantasque australien a apporté sa bonne humeur et son expérience. Arrivé avec 7 victoires et 29 podiums obtenus lors de son expérience avec Red Bull, Daniel Ricciardo a vécu des débuts difficiles avant de débloquer son compteur dans l'écurie au losange. Troisième du Grand Prix de l'Eifel, le pilote de 31 ans a offert à Renault son premier podium depuis la troisième place en Malaisie de Nick Heidfeld en 2011, avant de remettre ça en Emilie-Romagne.

« J'ai eu le sentiment d'avoir essayé de changer quelque chose en mieux »