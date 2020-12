Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel fait ses adieux à Ferrari !

Publié le 10 décembre 2020 à 13h35 par B.C.

Alors que Sebastian Vettel s’apprête à disputer sa dernière course au volant d’une Ferrari, l’Allemand est revenu sur son passage chez la Scuderia qui n’a pas forcément répondu à ses attentes.

La saison 2021 de Formule 1 sera marquée par de gros changements, et Sebastian Vettel est concerné. Après six années chez Ferrari, l’Allemand a été prié de trouver un nouveau baquet et rejoindre ainsi Racing Point, rebaptisé Aston Martin. Le passage de Vettel chez Ferrari aura été compliqué puisque l’Allemand, quadruple champion du monde, n’est pas parvenu à remporter le titre depuis son arrivée en 2015, et sa dernière saison est encore plus chaotique puisqu’il ne pointe qu’à la 13e place au classement général. Alors qu’il s’apprête à disputer sa dernière course avec Ferrari lors du GP d’Abou Dabi, le pilote de 33 ans est revenu sur ses années avec la Scuderia.

« Nous avons beaucoup appris ensemble »