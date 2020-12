Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc rend hommage à Sebastian Vettel !

Publié le 10 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Alors que Sebastian Vettel s'apprête à disputer la dernière course de sa carrière avec Ferrari, Charles Leclerc a tenu à rendre hommage à son coéquipier, affirmant qu'il avait joué un rôle important dans l'histoire de l'écurie italienne.

Six ans après son arrivée en provenance de Red Bull avec le statut de quadruple champion du monde, Sebastian Vettel s'apprête à tourner une page de sa carrière ce dimanche lors du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi. Un passage au gout amer pour le pilote allemand, qui n'aura remporté que 14 victoires sous les couleurs de Ferrari, ne parvenant pas à décrocher un nouveau titre de champion du monde, et passant même dans l'ombre de Charles Leclerc ses derniers mois. La saison prochaine, Sebastian Vettel tentera de retrouver des couleurs chez Aston Martin, nouveau nom pour l'actuelle Racing Point. Coéquipier du pilote allemand depuis la saison 2019, Charles Leclerc a tenu à rendre un bel hommage pour Sebastian Vettel, et espère un bon résultat à Abu Dhabi pour conclure cette aventure.

« Il mérite de terminer cette période avec un résultat digne de sa carrière avec l’équipe »